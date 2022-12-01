В Ярославле с 1 декабря изменилось расписание нескольких автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле с 1 декабря изменилось расписание нескольких автобусов. Это коснулось маршрутов № 25 «15 МКР - «Машприбор» в рабочие дни и № 29 «Машприбор» - Тверицы» в рабочие и выходные дни.

Помимо этого для автобусов №№ 70 и 77 добавлена новая остановка.

- С 1 декабря 2022 года для автобусных маршрутов № 70 «Фабрика «Красный Перевал» - Улица Труфанова» (на участке между остановочными пунктами «Улица Романовская» и «15-й микрорайон») и № 77 «Улица Труфанова - Фабрика «Красный Перевал» (на участке между остановочными пунктами «Школа № 56» и «Улица Романовская») вводится новый остановочный пункт «Сады «Текстильщик», - сообщили в Яргортрансе.