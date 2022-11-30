За уборкой дорог в Ярославле можно наблюдать в онлайн-режиме

За уборкой улиц Ярославля от снега теперь можно следить в режиме онлайн Фото: Мэрия Ярославля

За уборкой улиц Ярославля от снега теперь можно следить в режиме онлайн. На сайте мэрии в тестовом режиме запустили систему "Виалон76", с помощью которой можно увидеть количество уборочной техники и где она в данный момент находится.

В мэрии Ярославля предупредили, что система не была предназначена для общего пользования, поэтому в ее работе могут наблюдаться сбои.

Как сообщил вчера, 29 ноября, на оперативном совещании директор ДГХ Ярослав Овчаров, дороги первой и второй категории убираются в круглосуточном режиме. На смену на линию выходит порядка 50 машин и около 100 рабочих.

- В целом с середины ноября с территории города на полигон вывезено 2 200 кубическим метров снега, - уточнил руководитель департамента.