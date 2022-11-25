В Рыбинске у дверей магазина собака разорвала кота. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В Рыбинске вчера, 24 ноября, у супермаркета произошел ужасающий случай. У дверей магазина сидел местный кот, скорей всего, он пытался согреться. В один момент на ступеньках перед входом появился мужчина с собакой. Последняя мгновенно набросилась на кота, и достаточно агрессивно вцепилась в беззащитное животное, схватив его пастью.

- Часто гуляют с собачкой породы стаффтерьер. Эта собака сегодня безжалостно разодрала кота. Пока любимый зверек "играл", хозяева спокойно за этим действием наблюдали. Позже, как ни в чем не бывало, ушли в закат, - написали очевидцы произошедшего в соцсетях.

Рыбинцы хотят найти хозяев собаки, животное может быть опасно для людей. Его выгуливают без намордника.