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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 15:13

В Ярославле девушка подозревается в краже 90 тысяч у соседки по квартире

Деньги пропали из чемодана
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле девушка подозревается в краже 90 тысяч у соседки по квартире

В Ярославле девушка подозревается в краже 90 тысяч у соседки по квартире

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Ленинского района Ярославля обратилась 20-летняя девушка и рассказала, что у нее пропали 90 тысяч рублей. Она живет в квартире, которую снимает напополам с соседкой. Деньги лежали в чемодане, стоявшем в коридоре.

- Полицией по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - По подозрению в краже установлена соседка заявительницы, 21-летняя девушка, зарегистрированная по месту жительства в Угличе, но совместно снимавшая жилье с заявительницей. Ведется следствие.