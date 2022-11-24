В Ярославле девушка подозревается в краже 90 тысяч у соседки по квартире Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Ленинского района Ярославля обратилась 20-летняя девушка и рассказала, что у нее пропали 90 тысяч рублей. Она живет в квартире, которую снимает напополам с соседкой. Деньги лежали в чемодане, стоявшем в коридоре.

- Полицией по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - По подозрению в краже установлена соседка заявительницы, 21-летняя девушка, зарегистрированная по месту жительства в Угличе, но совместно снимавшая жилье с заявительницей. Ведется следствие.