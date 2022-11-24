В Ярославской области почти 1400 мобилизованных и добровольцев получили единовременные выплаты Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 1395 военнослужащих, которые участвуют в спецоперации, получили единовременные выплаты. Их общая сумма – 84,5 миллиона рублей. По решению губернатора Ярославской области Михаила Евраева по 100 тысяч рублей выплачивается добровольцам, по 50 тысяч – призванным по повестке.

Заявления на получение средств принимает департамент региональной безопасности. После сверки данных с военкоматом происходит начисление выплат.

– При выявлении фактов несправедливого начисления добровольцам суммы, предусмотренной мобилизованным по повестке, необходимо направить обращение в администрацию района или в территориальный военкомат. По каждому конкретному случаю будет проведена дополнительная проверка, – отметил руководитель ведомства Виктор Смирнов.

Помимо этого, из областного бюджета выделено 148 миллионов рублей на такие необходимые вещи, как спальные мешки, коврики, плащи, рации, электрогенераторы и бензопилы, лекарства, медицинские изделия и многое другое.