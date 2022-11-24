В Ярославской области ищут женщину, пропавшую 3 июля

В Ярославской области почти пять месяцев идут поиски 45-летней Людмилы Искусных Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области почти пять месяцев идут поиски 45-летней Людмилы Искусных. Из дома в селе Купанское она ушла еще 3 июля и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

- По факту безвестного исчезновения женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, худощавая, волосы темные, короткие. Была одета в темно-зеленую удлиненную куртку и синие калоши.

Если вам что-то известно о местонахождении Людмилы Искусных, просьба сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области 8(962)209-00-08.