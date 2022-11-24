В Ростове 20-летний местный житель подозревается в краже 13 коробок шоколадных конфет

Похищенное молодой человек продал Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию Ростова сообщили, что в одном из местных магазинов произошло похищение шоколада. Неизвестный украл 13 коробок шоколадных конфет. Ущерб – две с половиной тысячи рублей.

Участковый быстро установил подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний местный житель, который нигде не работает. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что все украденные сладости, продал.

- Полицией по Ростовскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознание продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области