В уходящем году филиал «Россети Центр» - «Ярэнерго» модернизирует электросети еще в 35 населенных пунктах

ФОТО: Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Так, будут модернизированы более 71 километров линий 0,4-10 кВ, проведена реконструкция и установлено современное оборудование на 25 трансформаторных подстанциях. Больше всего работ пройдет в Ярославском муниципальном районе – в 12 населенных пунктах. Здесь за это время комплексно обновят более 16 км линий электропередачи 0,4-10 кВ и проведут реконструкцию с увеличением мощности 9 трансформаторных подстанций.

Дополнительные мощности получат жители в деревнях Фелисово, Бухалово, Болково, Селифонтово, Сенчугово, Левцово (КП «Ле-Вилль»), поселке Карабиха, селах Лаптево и Васильевское. Работа по программе повышения качества и надежности электроснабжения потребителей региона ведется в течение всего года. На настоящий момент реконструкция распределительных сетей выполнена уже в 112 населенных пунктах Ярославской области.

– Сейчас, когда уровень жизни на селе постоянно увеличивается, потребность в качественном и надежном электроснабжении очень высока. Имея все необходимое оборудование и располагая опытным персоналом, мы поэтапно модернизируем электрические сети региона. Программа охватывает как территории, где активно ведется жилищное строительство, так и небольшие деревни, – отметил и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.