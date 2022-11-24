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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:13

Ярославское предприятие производит для военных одноразовое белье

Для изделий используется биоразлагаемый материал
Полина Вачнадзе
Часть произведенной продукции отправляют в качестве гуманитарной помощи.

Часть произведенной продукции отправляют в качестве гуманитарной помощи.

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославское предприятие «Викамед Текнолоджис» выпускает продукцию для нужд армии. Компания производит одноразовые комплекты постельного белья, которые используют на пересылочных пунктах и в госпиталях, а также одноразовые медицинские халаты и хирургические наборы для операций.

Часть произведенной продукции отправляют в качестве гуманитарной помощи.

- В среднем ежемесячно изготавливаем примерно 10 тысяч комплектов, – рассказал генеральный директор компании Андрей Козлов. – Производственные мощности позволяют наращивать выпуск. Для изделий используется биоразлагаемый материал, который поддается переработке.