Ярославское предприятие производит для военных одноразовое белье

Часть произведенной продукции отправляют в качестве гуманитарной помощи. Фото: Правительство Ярославской области

Ярославское предприятие «Викамед Текнолоджис» выпускает продукцию для нужд армии. Компания производит одноразовые комплекты постельного белья, которые используют на пересылочных пунктах и в госпиталях, а также одноразовые медицинские халаты и хирургические наборы для операций.

Часть произведенной продукции отправляют в качестве гуманитарной помощи.

- В среднем ежемесячно изготавливаем примерно 10 тысяч комплектов, – рассказал генеральный директор компании Андрей Козлов. – Производственные мощности позволяют наращивать выпуск. Для изделий используется биоразлагаемый материал, который поддается переработке.