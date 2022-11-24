Ярославского предпринимателя будут судить за дачу взятки в 1,5 миллиона рублей

Ярославский предприниматель обвиняется в даче взятки Фото: СУ СКР по Ярославской области

СКР по Ярославской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере».

- По данным следствия, злоумышленник в середине марта 2022 года за согласование и подписание договора купли-продажи недвижимого имущества между акционерным обществом, в котором стопроцентным акционером является КУМИ Ярославля и обвиняемым, который является индивидуальным предпринимателем, передал через посредника денежные средства в размере более 1 500 000 рублей директору вышеуказанного акционерного общества, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ярославской области.