В Ярославской области детей участников спецоперации пригласят на ледовое шоу в «Арену-2000»

В Ярославле пройдут традиционные губернаторские новогодние елки Фото: Мария ЛЕНЦ

Детей участников спецоперации из Ярославской области и соседних регионов пригласят на ледовое шоу в «Арену-2000». Представление также смогут увидеть ребята из социально незащищенных категорий.

- На ледовое шоу будут приглашены дети участников специальной военной операции – мобилизованных граждан и добровольцев, отправившихся в зону СВО с февраля этого года. Шоу посетят ребята из Ярославской, Костромской и Ивановской области, - отметил губернатор региона Михаил Евраев. – Приглашения также получат дети из социально незащищенных категорий, живущие в нашем регионе. Хотелось бы, чтобы мы смогли охватить мероприятием как можно больше ребят, возможности и резервы для этого рассмотрим.

Помимо этого, в декабре в Ярославле пройдут традиционные губернаторские новогодние елки. Бесплатные билеты получат дети из многодетных, неполных, малоимущих семей, дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей.