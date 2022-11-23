У многих собак проблемы со здоровьем. ФОТО: Кристина Растворова

В Ярославле приют для животных «Вита» нуждается в помощи неравнодушных людей. Юридическое лицо, на которое было оформлен приют, ликвидировано. Несколько месяцев приют существовал только благодаря волонтерам. Сейчас центр реабилитации и адаптации животных «Верность» взял «Виту» под свою опеку.

Это решение далось не просто, ведь брать ответственность за более, чем сотню бездомных животных – серьезный шаг. На данный момент в приюте достаточно проблем: разваливающиеся вольеры, нашествие крыс, проблемы со здоровьем у собак и многое другое.

Сейчас приют "Вита" выглядит так. ФОТО: Кристина Растворова

- Работы предстоит очень много, и «Верность» просит помощи и поддержки каждого читателя в этом сложном начинании. Мы верим, что благодаря реорганизации «Виты» мы сможем обновить приют и создать большое семейное досуговое пространство, - поделилась волонтер Кристина Растворова. - В ближайшее время проект по реорганизации приюта будет запущен. Мы вместе сможем создать пространство, куда захочется приходить и возвращаться, где животные будут в тепле, сыты и здоровы. И, конечно, мы поможем им обрести дом и заботливых хозяев.

Как конкретно помочь животным, можно узнать в сообществе «Верность Центр реабилитации животных» ВКонтакте. Спасти жизнь хотя бы одного четвероногого другого может каждый.