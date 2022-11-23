В Ярославской области буду судить нетрезвого мужчину, который сбил 64-летнего пешехода

Пешеход получил серьезные травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП произошло 20 февраля текущего года. Нетрезвый 23-летний водитель на автомобиле «Ваз-21043» примерно в 19 часов ехал по дороге Ярославль – Диево-Городище. Мужчина набрал скорость 70 км/ч при допустимой – 40 км/ч, в какой-то момент он не справился с управлением и не учел, что на проезжей части корка льда, машина врезалась в электроопору. К сожалению, после этого, автомобиль не остановился и сбил 64-летнего мужчину, который шел по краю дороге навстречу.

- В результате ДТП мужчина-пешеход получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. В ходе следствия экспертизой установлено, что на автомобиле, которым управлял обвиняемый, в нарушение требований «Правил дорожного движения РФ», была нанесена тонировка боковых стекол. В рамках уголовного дела потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 500000 рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.