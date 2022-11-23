Ярославцев будут сажать в троллейбусы, которые едут в депо

Ярославцы могут пользоваться троллейбусами, которые едут в депо. ФОТО: группа "Яргорэлектротранс" ВКонтакте

Ярославцы могут пользоваться троллейбусами, которые едут в депо. Как оказалось, такое правило в «Яргорэлектротранспорте» действовало всегда, но не все о нем знали. А водители не спешили распахивать перед пассажирами двери, заканчивая смену.

Все троллейбусы после окончания вечерней смены будут ходить по маршруту троллейбусов №5 и №9:

- троллейбусы №№1, 3 и 7 – по маршруту №5 «Ярославль Главный – Улица Рыкачева» (без заезда на Богоявленскую площадь),

- троллейбусы №№4 и 8 – по маршруту №9 от остановки «Улица Комсомольская» до «Крестобогородской».

- Это дает возможность фактически избежать «холостого пробега» у подвижного состава, - начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

С подробным расписание можно ознакомиться на сайте «Яргортранс», дополнительные указатели размещены на бортах троллейбусов.