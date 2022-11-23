Объем переводов в дружественные страны превысил 15 млрд рублей

Розничный клиенты ВТБ с момента запуска трансграничных переводов в национальных валютах дружественных стран совершили более 35 тысяч транзакций на сумму 15,3 млрд рублей. Это в полтора раза больше объема переводов по этим направлениям за июнь - ноябрь прошлого года. По данным банка, к концу года объем переводов за рубеж может превысить 20 млрд рублей.

Объем трансграничных переводов поступательно растет с лета и уже достиг уровня 9-10 тысяч операций в месяц на сумму 4-5 млрд рублей. За первую половину ноября клиенты перевели в дружественные страны свыше 1,7 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем за октябрь и на 15% больше аналогичного периода прошлого года.

Сегодня клиенты банка могут переводить средства онлайн в 9 стран ближнего зарубежья и регионов Азии. При этом наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном - на них приходится более 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса в июне. В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет.

– Объемы трансграничных переводов уверенно растут каждый месяц. Клиенты сегодня ежедневно совершают такие операции в национальных валютах на сумму свыше 200 млн рублей, а до конца года мы ожидаем их кратный рост даже к текущим значениям. На наш взгляд, это подтверждает достаточно высокую потребительскую активность и интерес физлиц к подобным сервисам, состав и ассортимент которых мы активно расширяем. Использование «мягких» валют сейчас максимально востребовано у розничных пользователей: помимо возможности совершить перевод своим близким и знакомым в другие страны, это еще и отличный стимул для расширения бизнес-связей с дружественными государствами. Мы видим высокий потенциал у рынка трансграничных переводов, объем которых растет по мере расширения географии проведения транзакций. До конца 2022 года ожидаем, что объем переводов за рубеж может превысить 20 млрд рублей, – отметил начальник управления «Переводы» банка ВТБ (ПАО) Алексей Хранилов.

ВТБ завершает тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ. Сервис позволит существенно повысить клиентский опыт трансграничных переводов и ускорить зачисление средств, поскольку деньги будут поступать мгновенно.