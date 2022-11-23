В Ярославле 26 ноября пройдет «Зеленая суббота» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле в эту субботу, 26 ноября, вновь пройдет экологическая акция «Зеленая суббота». В этот раз горожане смогут обменяться спортивным и туристическим инвентарем. Это значит, что можно приносить коньки, лыжи, санки, мячи, палатки, шахматы и многое другое. Главное, чтобы все вещи были в хорошем состоянии.

Акция пройдет в пространстве «ЭкоЛофт «Л.У.В.Р.» на улице Большой Октябрьской, 37/1. Желающие смогут придти с 11 до 15 часов.

- Следующая «Зеленая суббота» пройдет в декабре и будет посвящена обмену елочными игрушками и украшениями к Новому году, - сообщили в правительстве Ярославской области.