В ПАО «РОМЗ» сменился генеральный директор

Александр Олегович Комаров. ФОТО: ПАО «РОМЗ»

23 ноября в должность генерального директора ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (актив РАТМ Холдинга) вступил бывший топ-менеджер концерна «Швабе» Александр Комаров, сообщает пресс-служба РАТМ Холдинга. Соответствующее решение принято Советом директоров ПАО «РОМЗ». На этом посту Александр Комаров сменил Юрия Савина, который продолжит работу в периметре РАТМ Холдинга и возглавит представительство РОМЗа в Москве.

– Александру Комарову предстоит решать широкий спектр задач, связанных с выполнением гособоронзаказа и дальнейшим развитием уникального потенциала завода – усилением конкурентных преимуществ за счет диверсификации производства, модернизации оборудования, расширения ассортимента выпускаемой продукции, комментирует председатель Совета директоров ПАО «РОМЗ» Виктор Беляев.

Новый руководитель уже ознакомился с возможностями РОМЗа, а также провел встречу с трудовым коллективом.

Александр Олегович Комаров окончил Куйбышевский авиационный институт по специальности «летательные аппараты, авиа и ракетостроение»; имеет степень МВА; обладает опытом эффективного управления предприятиями оптико-электронного приборостроения в структурах холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, так же занимал руководящие позиции в концерне «Алмаз-Антей», ГК «Техоборонпром», ГК «Строммашина», ГК «РУСАЛ».

ПАО «РОМЗ» (актив РАТМ Холдинга, Ярославская область) – одно из ведущих отечественных промышленных стратегических предприятий по разработке, серийному производству и ремонту оптико-механических и оптико-электронных комплексов и приборов.