В Ярославле в подъезде подожгли мужчину

Ярославца, который пытался поджечь своего знакомого, заключили под стражу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Конфликт между двумя ярославцами произошел в подъезде дома на улице Суздальской. Что стало его причиной сейчас устанавливает полиция, но известно, что оба участники инциденты были нетрезвы.

- Подозреваемый плеснул спиртосодержащую жидкость на потерпевшего и поджег ее. В результаты происшествия мужчина был доставлен в лечебное учреждение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

А подозреваемый отправился в следственный изолятор – суд принял решение заключить его под стражу на время следствия. Ярославцу грозит до 5 лет лишения свободы.