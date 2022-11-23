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НовостиОбщество23 ноября 2022 9:41

На двух дорогах Ярославля из-за погоды приостановили ремонт

Подрядчики не успели доделать Ленинградский проспект и улицу Пожарского
Полина Вачнадзе
Ремонт Ленинградского проспекта начали в сентябре

Ремонт Ленинградского проспекта начали в сентябре

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле приостановили капитальный ремонт Ленинградского проспекта и улицы Пожарского. Подрядчики не успели завершить работы до наступления холодов, поэтому ремонт пришлось отложить до наступления благоприятных погодных условий.

В мэрии Ярославля принесли извинения горожанам и попросили отнестись с пониманием к ситуации. Городские власти пообещали, что и Ленинградский проспект, и улица Пожарского зимой будут содержаться в состоянии, пригодном для проезда машин.

Оба объекта, согласно договорам, должны быть полностью отремонтированы в июне следующего года.