На двух дорогах Ярославля из-за погоды приостановили ремонт

Ремонт Ленинградского проспекта начали в сентябре Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле приостановили капитальный ремонт Ленинградского проспекта и улицы Пожарского. Подрядчики не успели завершить работы до наступления холодов, поэтому ремонт пришлось отложить до наступления благоприятных погодных условий.

В мэрии Ярославля принесли извинения горожанам и попросили отнестись с пониманием к ситуации. Городские власти пообещали, что и Ленинградский проспект, и улица Пожарского зимой будут содержаться в состоянии, пригодном для проезда машин.

Оба объекта, согласно договорам, должны быть полностью отремонтированы в июне следующего года.