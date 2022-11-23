Дмитрий Юнусов переходит на работу в правительство Ярославской области

Департамент общественных связей правительства Ярославской области возглавит Дмитрий Юнусов. ФОТО: страница Дмитрия Юнусова ВКонтакте

Департамент общественных связей правительства Ярославской области возглавит Дмитрий Юнусов. Последние шесть лет он руководит Тутаевским районом.

Дмитрий Рафаэлевич родился в Данилове, в 2006 году закончил факультет ЯрГУ имени Демидова. На протяжении 16 лет работал на различных должностях в тутаевской администрации.

В ноябре 2016-го был назначен исполняющим обязанности главы района, в феврале 2017-го избран главой на пять лет, а 10 февраля 2022 года переизбран на следующий срок.

О своем назначении Дмитрий Юнусов написал ВКонтакте:

- Губернатор Михаил Яковлевич Евраев принял решение о моем назначении на должность руководителя департамента общественных связей правительства Ярославской области. О подробностях сообщу позже.

О других изменениях в составе правительства региона читайте здесь.