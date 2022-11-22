В Ярославской области за прошедшие сутки насмерть сбили двух пешеходов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области за прошедшие сутки насмерть сбили двух пешеходов.

Вчера на Тутаевском шоссе примерно в 16:50 34-летний водитель на «Форд Фокусе» сбил пешехода. К сожалению, 36-летний мужчина скончался почти сразу на месте происшествия.

Также 21 ноября на трассе М-8 в Ростовском районе у поселка Семибратово произошло ДТП. «Мерседес Бенц», за рулем которого был 54-летний водитель, насмерть сбил 35-летнего местного жителя.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.