Спасатели опубликовали предупреждение о мокром снеге и гололедице

В Ярославской области ожидается сильный снегопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области днем 22 ноября ожидается ухудшение погода. Об этом, со ссылкой на Гидрометцентр, сообщили в региональном МЧС.

- Днем 22 ноября местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Ухудшение видимости при осадках 300-800 метров, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежные заносы, с сохранением в вечернее время 23 ноября, - уточнили в ведомстве.

Спасатели не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций, например, затруднения в работе транспорта, увеличение количества ДТП и нарушения в работе ЖКХ.

На федеральных трассах, сообщили в МЧС, подготовлены пункты мобильного обогрева.