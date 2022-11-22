В центре Ярославля могут ввести парковку по четным и нечетным дням

На центральных улицах Ярославля могут ввести парковку по четным и нечетным дням Фото: Мэрия Ярославля

На центральных улицах Ярославля могут ввести парковку по четным и нечетным дням. Этот вопрос сегодня, 22 ноября, обсудили на общегородском совещании в мэрии города.

Таким способом городские власти решили бороться с сугробами на дорогах. Свободные от машин обочины будут чистить по очереди.

- Прошел по улице Советской. Дорога расчищена, а у бордюров снег. Потому что там стоят машины, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов и распорядился оперативно установить ограничительные знаки.

В ближайшее время будет решаться вопрос и с машинами-«подснежниками», которые автовладельцы оставляют зимовать где придется. Брошенный транспорт также мешает уборке города от снега и бороться с ним будут при помощи эвакуаторов.