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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:03

На жительницу Ярославля много лет нападали соседские собаки

По решению суда хозяйка животных должна выплатить пенсионерке 40 тысяч рублей
Анастасия ГОЛУБЕВА
На жительницу Ярославля много лет нападали соседские собаки

На жительницу Ярославля много лет нападали соседские собаки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля приняла участие в рассмотрении гражданского дела по исковому заявлению 86-летней жительницы района к соседке. Согласно ему, последняя должна построить вольер для содержания своих собак, чтобы жильцы могли беспрепятственно пользоваться общей придомовой территорией. Помимо этого, с хозяйки собак требовали компенсацию морального вреда.

В суде пенсионерка рассказала, что уже много лет на нее нападают три крупные собаки, которые живут у соседки по дому, разделенному на три семьи. Животные гуляют без ошейников и намордников по общему двору. Из-за этого местные жители даже не могут спокойно дойти до уличного туалета. Собаки часто бывают агрессивны – лают и нападают на жильцов. Сама заявительница не раз оказывалась в больнице с многочисленными укусами.

- С учетом позиции прокурора суд признал исковые требования обоснованными, удовлетворил заявление и взыскал в пользу пенсионерки о компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.