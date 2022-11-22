На жительницу Ярославля много лет нападали соседские собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля приняла участие в рассмотрении гражданского дела по исковому заявлению 86-летней жительницы района к соседке. Согласно ему, последняя должна построить вольер для содержания своих собак, чтобы жильцы могли беспрепятственно пользоваться общей придомовой территорией. Помимо этого, с хозяйки собак требовали компенсацию морального вреда.

В суде пенсионерка рассказала, что уже много лет на нее нападают три крупные собаки, которые живут у соседки по дому, разделенному на три семьи. Животные гуляют без ошейников и намордников по общему двору. Из-за этого местные жители даже не могут спокойно дойти до уличного туалета. Собаки часто бывают агрессивны – лают и нападают на жильцов. Сама заявительница не раз оказывалась в больнице с многочисленными укусами.

- С учетом позиции прокурора суд признал исковые требования обоснованными, удовлетворил заявление и взыскал в пользу пенсионерки о компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.