Мэр Ярославля 22 ноября проведет открытое совещание Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 22 ноября, в 9 часов мэр Ярославля Артем Молчанов проведет еженедельное открытое совещание. Оно будет посвящено вопросам содержания городских территорий и новогоднего оформления. Планерку посетят руководители структурных подразделений мэрии и подведомственных учреждений.

— Прямая видеотрансляция будет доступна на официальном портале города Ярославля — city-yaroslavl.ru, ссылку на интернет-трансляцию можно будет увидеть на главной странице официального портала в левом нижнем углу экрана («Прямой эфир»). Кроме этого, посмотреть открытое совещание можно на официальной странице Артема Молчанова в сети «ВКонтакте», — отметили в мэрии города.