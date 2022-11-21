«Разделяю скепсис к обещаниям «Генерации»: на совещании в Рыбинске обсудили проблему раскопанных теплосетей

«Рыбинская генерация» представила график благоустройства территорий после ремонтных работ. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

На еженедельном оперативном совещании, которое прошло в Рыбинске сегодня, 21 ноября, обсудили одну из самых больных тем города – раскопки теплосетей после аварий.

- Некоторые стоят незакрытыми по несколько месяцев, хотя течи давно устранены. При этом появляются новые, - написал на своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

«Рыбинская генерация» представила график благоустройства территорий после ремонтных работ. В первую очередь, будет приведена в порядок улица Чкалова, потом – Преображенский переулок и раскопы во дворах.

- Разделяю скепсис к обещаниям «Генерации». Нарушения копятся, графики срываются. Готовы к самым жестким решениям, - пишет Дмитрий Рудаков.

Рыбинцы предлагают наказывать компанию рублем, причем штрафы накладывать на не организацию, а на должностных лиц, которые отвечают за благоустройство.