В Рыбинске проходит Всероссийская акция «Безопасность детства» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске проходит Всероссийская акция «Безопасность детства». Она началась 15 ноября и продолжится до 28 февраля. Акция направлена на снижения уровня детских травматизма и гибели. А также на организацию досуга во время каникул.

Особое внимание проверяющие уделят местам зимнего отдыха, в том числе неорганизованным — стихийным ледовым горкам, безопасности детей на дорогах и покрытых льдом водоемах. Учащихся проинструктируют, как правильно и, главное, безопасно, кататься с горок, на коньках и лыжах, а также на что обращать внимание, участвуя в зимних играх в местах массового скопления людей, - рассказали в администрации Рыбинска.

В рамках акции пройдут проверки спортивных и детских площадок.