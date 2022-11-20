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НовостиОбщество20 ноября 2022 13:04

В Рыбинске проходит Всероссийская акция «Безопасность детства»

Она продолжится до 28 февраля
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске проходит Всероссийская акция «Безопасность детства»

В Рыбинске проходит Всероссийская акция «Безопасность детства»

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске проходит Всероссийская акция «Безопасность детства». Она началась 15 ноября и продолжится до 28 февраля. Акция направлена на снижения уровня детских травматизма и гибели. А также на организацию досуга во время каникул.

Особое внимание проверяющие уделят местам зимнего отдыха, в том числе неорганизованным — стихийным ледовым горкам, безопасности детей на дорогах и покрытых льдом водоемах. Учащихся проинструктируют, как правильно и, главное, безопасно, кататься с горок, на коньках и лыжах, а также на что обращать внимание, участвуя в зимних играх в местах массового скопления людей, - рассказали в администрации Рыбинска.

В рамках акции пройдут проверки спортивных и детских площадок.