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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 11:50

В Ярославле иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Местной жительнице назначено амбулаторное лечение
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Ярославле иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле вчера, 14 ноября, примерно в 17:30 на улице Блюхера произошло ДТП.

Автомобиль «Хендай», за рулем которого была 37-летняя женщина, сбил на пешеходном переходе 29-летнюю местную жительницу. К счастью, все обошлось назначением амбулаторного лечения.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.