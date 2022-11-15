В Ярославле иномарка сбила женщину на пешеходном переходе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле вчера, 14 ноября, примерно в 17:30 на улице Блюхера произошло ДТП.

Автомобиль «Хендай», за рулем которого была 37-летняя женщина, сбил на пешеходном переходе 29-летнюю местную жительницу. К счастью, все обошлось назначением амбулаторного лечения.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.