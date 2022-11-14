В Ярославле пятый день ищут 43-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле пятый день ищут 43-летнего Евгения Белоногова. 10 ноября он уехал на серо-зеленой «Тойоте Камри» из дома во Фрунзенском районе города. Номер машины – Н205АМ, 76 регион. С того момента Евгения никто не видел.

Приметы пропавшего: на вид 44 года, рост 175 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и серые глаза.

Евгений был одет в черную болоньевую куртку с капюшоном, серый шарф в синюю полоску, темно-зеленый свитер с большим воротом и молнией, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Особые приметы Евгения: под левым глазом небольшая родинка, на левой руке татуировка в виде паутины.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.