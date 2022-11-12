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НовостиОбщество12 ноября 2022 6:52

Продлен запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

До 21 ноября
Полина Вачнадзе
Росавиация продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 21 ноября.

Росавиация продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 21 ноября.

Фото: Александр ГЛУЗ

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. Он действует до 21 ноября.

В числе аэропортов, которые сейчас не принимают самолеты, и воздушная гавань Краснодара, куда до введения ограничений летали суда из Ярославля. Также под запретом полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Остальные аэропорты работают без ограничений.