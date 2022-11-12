Продлен запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

Росавиация продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 21 ноября. Фото: Александр ГЛУЗ

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. Он действует до 21 ноября.

В числе аэропортов, которые сейчас не принимают самолеты, и воздушная гавань Краснодара, куда до введения ограничений летали суда из Ярославля. Также под запретом полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Остальные аэропорты работают без ограничений.