Продлен запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

Росавиация продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов до 21 ноября.
Фото: Александр ГЛУЗ
Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов. Он действует до 21 ноября.
В числе аэропортов, которые сейчас не принимают самолеты, и воздушная гавань Краснодара, куда до введения ограничений летали суда из Ярославля. Также под запретом полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
Остальные аэропорты работают без ограничений.