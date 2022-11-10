В Ярославле пройдет экскурсия в память краеведа Яна Левина Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 13 ноября, в день рождения известного ярославского краеведа, писателя и предпринимателя Яна Левина для местных жителей проведут памятную экскурсию. Ее организуют представители Фонда истории и краеведения имени Яна Левина.

- В 2009 году Ян Александрович выпустил книгу «100 деталей Ярославля». Именно их ярославцам покажут на экскурсии и расскажут о культуре людей, проживающих в городе сто лет назад. Также у представителей Фонда есть цель — вернуть копию страховой доски в живую ткань города, - рассказали в мэрии города.