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НовостиОбщество8 ноября 2022 14:28

Жительница Гаврилов-Яма получила условный срок за наезд на пристава

Женщина не хотела делить с родной сестрой их общий дом
Полина Вачнадзе
В Ярославской области должница наехала на пристава. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Ярославской области должница наехала на пристава. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Год условно за нападение на сотрудника УФССП по Ярославской области получила жительница Гаврилов-Яма. По решению суда она должна была пустить родную сестру в их общий дом, однако, женщина не горела желанием делить жилье с кем бы то ни было.

На место выехали судебные приставы. Когда все собрались у дома, должница села за руль своего автомобиля и наехала на младшего судебного пристава.

- От полученного удара государственный служащий упал на капот и получил травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Женщина раскаялась и полностью признала свою вину, в качестве наказания суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.