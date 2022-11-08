Жительница Гаврилов-Яма получила условный срок за наезд на пристава

В Ярославской области должница наехала на пристава. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Год условно за нападение на сотрудника УФССП по Ярославской области получила жительница Гаврилов-Яма. По решению суда она должна была пустить родную сестру в их общий дом, однако, женщина не горела желанием делить жилье с кем бы то ни было.

На место выехали судебные приставы. Когда все собрались у дома, должница села за руль своего автомобиля и наехала на младшего судебного пристава.

- От полученного удара государственный служащий упал на капот и получил травмы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Женщина раскаялась и полностью признала свою вину, в качестве наказания суд приговорил ее к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.