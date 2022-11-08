В Ярославской области пройдут учения по гражданской обороне

8 ноября в Ярославской области пройдут командно-штабные учения по гражданской обороне Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

КП-Ярославль напоминает, что в Ярославской области сегодня, 8 ноября, пройдут командно-штабные учения по гражданской обороне. В них, сообщают в ГУ МЧС региона, примут участие руководители области, главы муниципальных образований, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

В Ярославле отрабатывать действия при чрезвычайных ситуациях будут на территории водоканала. Во время учений должна сработать система оповещения – в МЧС просят ярославцев не паниковать, сохранять спокойствие.