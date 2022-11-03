В Ярославле из-за ремонта газопровода на улице Наумова перекрыли одну полосу движения Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Наумова ремонтируют газопровод. Из-за этого на участке улицы ввели одностороннее движение. Это ненадолго – работы планируют завершить 7 ноября.

- На участке от улицы Ямской до Московского проспекта вводятся временные ограничения движения транспорта. Там проводят работы на газопроводе, расположенном в границах улично-дорожной сети. – рассказали в мэрии Ярославля. - Специалисты выявили недочеты в работе газового колодца в створе дороги, который используют уже более 40 лет. Принято решение его полностью ликвидировать. Работы планируют завершить в течение 4 дней.