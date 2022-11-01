В Ярославле на территории НПЗ нашли тело мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле на территории нефтепереработающего завода нашли тело мужчины. Об этом очевидцы написали в соцсетях. Они рассказали, что тело обнаружили 1 ноября на дымовой трубе. Причина смерти ярославца выясняется. В региональном отделении Следственного комитета подтвердили произошедшее.

- В рамках проведения доследственной проверки в следственном отделе по Фрунзенскому району регионального следственного управления СК России по факту обнаружения тела 43-летнего мужчины, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.