В Ярославле планируют расширить Воинское мемориальное кладбище

В Ярославле собираются расширить Воинское кладбище Фото: Полина Вачнадзе

Вопрос расширения Воинского мемориального кладбища в Ярославле обсудили во время приема граждан губернатором региона. С просьбой передать землю между Воинским и Леонтьевским кладбищами церковному приходу, к главе региона обратился настоятель храма Святителя Леонтия отец Сергий. На этой земле планируют построить мемориал всех святых.

Однако эта же самая территория рассматривалась и как резерв для увеличения площади кладбища.

- Согласно проекту епархии, он должен занять всю территорию участка. В процессе обсуждения, мы нашли вариант, чтобы два проекта совместить. Предполагается создать мемориал как входную группу, а далее увеличить площадь кладбища, - пояснил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.