Следователи установили личность мужчины, погибшего при пожаре на Судостроительном заводе в Ярославле

Так сейчас выглядят бытовки, в которых жили рабочие. ФОТО: читатель КП

В СКР по Ярославской области установили личность погибшего при пожаре на Судостроительном заводе мужчины. Им оказался 55-летний рабочий предприятия.

Пожар на заводе во Фрунзенском районе города начался поздно вечером 27 октября. Загорелись вагончики, в которых проживали рабочие. В итоге один человек не смог выбраться из огня и погиб, еще шестеро получили травмы и сейчас находятся в больнице. Причины возгорания пока не установлены.

По данному факту региональный СКР возбудил уголовное дело.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Анатолию Щурову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Оно возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности и вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Проверку по пожару на предприятии проводит и прокуратура Ярославской области.