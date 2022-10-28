При пожаре на Судостроительном заводе в Ярославле один человек погиб и шестеро пострадали

На заводе в Ярославле произошел пожар. ФОТО: читатель КП

В Ярославле вчера, 27 октября, произошел пожар на Судостроительном заводе. Пламя охватило территорию примерно в 1000 квадратных метров. Загорелись строительные вагончики, в которых проживали рабочие.

Известно, что погиб один человек – его личность сейчас устанавливается. Пострадали шесть сотрудников предприятия, все они были доставлены в больницу.

СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в пресс-службе ведомства.