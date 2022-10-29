В ОНФ объяснили, могут ли ярославцам вручать повестки на улице

В ОНФ по Ярославской области рассказали, могут ли мужчинам вручать повестки в военкомат прямо на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ОНФ по Ярославской области рассказали, могут ли мужчинам вручать повестки в военкомат прямо на улице. Данный вопрос стал особенно актуальным на этой неделе, после того, как появилась информация о сотрудниках Госавтоинспекции, которые останавливали машины и выдавали документы.

- Полицейские могут это делать, но только при наличии у них письменного обращения военного комиссара. И вручаться должна готовая повестка на конкретного человека - с подписью военкома и печатью военкомата. Мы советовали обращающимся фиксировать такой факт - заручиться поддержкой свидетелей, а лучше видеозаписью, и обжаловать повестку в прокуратуре и суде, - уточнила руководитель исполкома ОНФ по Ярославской области Оксана Каменецкая.

Вчера, 28 октября, в Ярославской области завершилась частичная мобилизация, о чем сообщил глава региона Михаил Евраев. Накануне СКР предупредил ярославцев об административной и даже уголовной ответственности за неявку по повестке.