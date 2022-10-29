В Ярославской области завершилась частичная мобилизация

Частичная мобилизация в Ярославской области завершена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частичная мобилизация в Ярославской области завершена. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

- Поставленные Президентом задачи выполнены. Всем, кто был призван по частичной мобилизации и сейчас проходит подготовку, большое спасибо. Отдельные слова благодарности нашим добровольцам. Мы продолжим заботиться о наших бойцах и их семьях, - написал он на своей странице ВКонтакте.

Вчера, 28 октября, из Ярославля в Южный Федеральный округ выехали первые мобилизованные. Они будут проходить дальнейшее обучение в центре, который имеет полный арсенал необходимого вооружения и техники.

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