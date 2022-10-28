В Ярославле на Промышленном шоссе погиб водитель иномарки. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 28 октября, на Промышленном шоссе 6А произошло смертельное ДТП.

В 13:52 35-летний мужчина на «БМВ» врезался в фуру, стоящую на дороге. Сила удара, по всей видимости, была запредельной – водительское место в машине повреждено очень сильно.

- Водитель скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.