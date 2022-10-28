В Рыбинске назвали количество бомбоубежищ и их вместимость

В Рыбинске имеется 91 защитное сооружение гражданской обороны Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Начальник управления ГО и ЧС Рыбинска Сергей Пушкарный на Муниципальном совете рассказал о том, сколько в городе находится бомбоубежищ.

- Имеется 91 защитное сооружение гражданской обороны общей вместимостью почти 40 тысяч человек. Эти укрытия предназначены для рабочих смен организаций, имеющих категорию по гражданской обороне, - приводит слова Сергея Пушкарного издание «Рыбинская неделя».

Кроме того, по данным регионального МЧС, на данный момент из 91 укрытия полностью готовы принять людей шесть (они рассчитаны на 3 580 человек), ограниченно готовы 16, 68 – не готовы совсем.

По словам докладчика, в Рыбинске имеется 196 подвалов, в которых могут укрыться около 210 тысяч горожан. Но вот готовы ли они разместить людей, пока не ясно – сведения необходимо обновлять. Подвалы должны быть освобождены от посторонних вещей, утеплены, электрифицированы, с работающей системой водоснабжения и водоотведения.