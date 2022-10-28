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НовостиПроисшествия28 октября 2022 6:49

Прокуратура Ярославской области проводит проверку по пожару на Судостроительном заводе

При пожаре один рабочий погиб, шестеро пострадали
Полина Вачнадзе
Прокуратура проводит проверку по пожару на заводе в Ярославле. ФОТО: читатель КП

Прокуратура проводит проверку по пожару на заводе в Ярославле. ФОТО: читатель КП

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром на Судостроительном заводе. Вечером 27 октября загорелись вагончики, в которых проживали рабочие. В итоге один человек погиб, шестеро были госпитализированы в больницу.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в прокуратуре.

Причины пожара сейчас устанавливаются.