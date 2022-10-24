В Ростовском районе у фермера угнали «Камаз»

Угонщику "Камаза" грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителя Тутаевского района угнали «Камаз», который он оставил на ферме в Ростовском районе. Ущерб для хозяина машины составил 200 тысяч рублей.

По подозрению в угоне задержали 51-летнего уже не раз судимого ивановца. Преступление он совершил в пьяном виде: шел мимо, увидел, что в замке зажигания вставлен ключ и воспользовался ситуацией. На чужой машине мужчина доехал до дома и спокойно пошел спать.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Жителю Ивановской области грозит лишение свободы на срок до 5 лет. «Камаз» вернули законному владельцу.