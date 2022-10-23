Ленинградский проспект в Ярославле расширят на три метра

Работы на Ленинградском проспекте продолжаются и в выходные. ФОТО: читатель КП

В Ярославе начался ремонт Ленинградского проспекта. На участке от улицы Волгоградской до улицы Строителей подрядчик отремонтирует около двух километров асфальта, в том числе на дублерах, установит новые ограждения, бордюры, заменит дорожные знаки. Также здесь должны появиться новые остановочные комплексы.

Все основные работы подрядная организация планирует завершить до конца строительного сезона.

- По контракту срок завершения ремонта у нас - июль 2023 года, но перед нами стоит задача завершить все основные виды в текущем году. В настоящее время мы приступили к обустройству тротуаров и монтажу бортового камня, - сказал исполнительный директор подрядной организации Глеб Масленцев.

В планах - расширить проезжую часть на три метра - это поможет сделать на Ленинградском проспекте четыре полноценные полосы, по две в каждую сторону.