Четырех жительниц Ярославля осудили за организацию фиктивных браков

Четыре жительницы Ярославля помогали иностранцам незаконно жить в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Четыре жительницы Ярославля в возрасте от 23 до 54 лет осуждены за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Они находили невест, которые за вознаграждение выходили в 25 тысяч рублей выходили замуж за иностранцев. Фиктивные браки давали приезжим право на получение разрешения на временное проживание без учета квоты. За полтора года - с февраля 2020-го по июнь 2021-го - ярославны переженили четыре пары.

- Вину в совершении преступлений подсудимые признали частично, но она доказана материалами дела. Уголовное дело расследовалось сотрудниками УФСБ России по Ярославской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Подсудимые были признаны виновными. Все получили условные сроки - от 1 года 4 месяцев до 2 лет с испытательным сроком от 1 года до 1,5 лет.