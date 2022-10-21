Депутаты Ярославской облдумы передали мобилизованным одноразовую посуду

Парламентарии привезли в учебную часть продукты питания, о которых просили будущие бойцы и одноразовую посуду. ФОТО: Ярославская областная Дума

Депутаты Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, Андрей Щенников, Роман Слонин и Михаил Никешин побывали в учебном центре, где сейчас проходят подготовку мобилизованные ярославцы и добровольцы.

Парламентарии привезли в учебную часть продукты питания, о которых просили будущие бойцы и одноразовую посуду.

- Это для удобства. Чтобы они не тратили время на какие-то бытовые дела, - сказал Михаил Боровицкий.

По его словам, бытовые условия в части соответствуют всем нормам, у ребят есть все необходимое. Ранее депутаты уже передавали в учебный центр плащ-палатки, материал, который используется при организации огневой подготовки и многое другое.

- Расходные материалы, которые мы закупаем и передаем в часть, требуются всегда и в больших количествах. Будем продолжать оказывать посильную помощь для того, чтобы подготовке наших ребят ничего не мешало. Задача - максимально оперативно решать возникающие трудности и закрывать потребности, – сказал Андрей Щенников.