В Ярославле мужчина угрожал ножом директору сетевого магазина

Ярославец угрожал убить директора сетевого магазина Фото: Полина Вачнадзе

В отношении 56-летнего ярославца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Преступление было совершено в торговом зале сетевого магазина во Фрунзенском районе города.

По словам очевидцев, покупатель пришел в торговую точку уже в возбужденном состоянии и явно намеревался с кем-то поругаться. В это время директор магазина в торговом зале занималась рабочими делами – к ней с какими-то претензиями и подошел мужчина. Слово за слово и начался конфликт.

- В ходе конфликта мужчина стал угрожать директору, демонстрируя нож, а затем скрылся с места происшествия, - рсообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность человека с ножом. В полиции рассказали, что мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас же ему грозит довольно серьезное наказание – он может отправиться в места не столь отдаленные на срок до 2 лет.