В Ярославле из-за аварии встали троллейбусы

На Ленинградском проспекте в Ярославле встали троллейбусы. ФОТО: читатель КП

Утром 20 октября на Ленинградском проспекте произошла авария: столкнулись "Фольксваген" и "Мазда".

- Водитель "Фольксвагена", 35-летний мужчина, с травмами госпитализирован, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции.

Машины перекрыли всю полосу, из-за чего нарушилось троллейбусное сообщение. Троллейбусы вереницей стоят вдоль обочины, когда движение восстановится, не известно. Поэтому планируйте свои поездки с учетом этой информации.

Обновление информации:

Троллейбусное движение восстановлено.