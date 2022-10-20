В Ярославле из-за аварии встали троллейбусы

На Ленинградском проспекте в Ярославле встали троллейбусы. ФОТО: читатель КП
Утром 20 октября на Ленинградском проспекте произошла авария: столкнулись "Фольксваген" и "Мазда".
- Водитель "Фольксвагена", 35-летний мужчина, с травмами госпитализирован, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции.
Машины перекрыли всю полосу, из-за чего нарушилось троллейбусное сообщение. Троллейбусы вереницей стоят вдоль обочины, когда движение восстановится, не известно. Поэтому планируйте свои поездки с учетом этой информации.
Обновление информации:
Троллейбусное движение восстановлено.