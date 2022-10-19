В ярославской колонии заключенные начали делать туристические коврики

В ИК-8 Ярославля начали производить туристические коврики. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

В ярославской исправительной колонии №8 открыли новое производство. Восемь заключенных теперь занимаются изготовлением туристических ковриков.

Расширение деятельности ИК-8стало возможным благодаря привлечению инвестиций в производственный сектор исправительной колонии.

- Это позволяет совершенствовать имеющееся производство, открывать новые участки, а также создавать дополнительные рабочие места для осужденных. В учреждении имеются свободные производственные мощности, современное оборудование и квалифицированные работники, поэтому мы готовы к сотрудничеству и расширению номенклатуры выпускаемой продукции, - сказал замначальника колонии Евгений Ковалевский.

Сейчас в ИК работает швейное, дерево- и металлообрабатывающее производство, развивается сельскохозяйственное направление.